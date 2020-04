Neben Abstand gilt auch 15-Minuten-Corona-Regel

Zusätzlich zu einem Meter Sicherheitsabstand haben die Experten der AGES einen weiteren Tipp, um das Risiko einer Ansteckung zu vermindern.

Am Donnerstag holte sich Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) Unterstützung für eine seiner regelmäßigen Pressekonferenzen. Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der AGES, stand ihm zur Seite.Die beiden rollten unter anderem die Ausbreitung des Virus in Tirol auf, wo er erstmals in Österreich auftrat. Die Grundbotschaft – so der AGES-Experte – sei der Mindestabstand von einem Meter. Weil dieser in Ischgl in den Apres-Ski-Bars nicht eingehalten wurde, hätten sich dort so viele Menschen angesteckt.Es sei auch ein anderer Aspekt wichtig: Die Zeit von 15 Minuten. Faustregel also: Wer einen Meter Abstand hält und nicht länger als 15 Minuten mit jemandem redet, reduziert sein Ansteckungsrisiko enorm.In Österreich wurden bisher 10.927 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 1.057 sind hospitalisiert, 227 liegen auf der Intensivstation.