Beauty-SOS: Augenbrauen richtig zupfen

Augenbrauen beeinflussen das Aussehen des Gesichts stark. Sie richtig zu zupfen kann jedoch eine Herausforderung darstellen.

Augenbrauen bilden einen Rahmen für das Gesicht. Wenn sie richtig bearbeitet werden, sollen sie im Optimalfall natürlich, gleichmäßig, gepflegt und perfekt definiert wirken. Doch nicht immer ist das der Fall.Beim Zupfen von Augenbrauen kann so einiges passieren.Man kann zu viel zupfen, zwei verschiedene Augenbrauen formen oder eine Augenbrauenform, die nicht zum Typ passt. Damit dir das nicht passiert, hier ein paar Tipps.Natürliche Augenbrauchen liegen im Trend. Bevor du loslegst, betrachte dich im Spiegel und sei dir darüber bewusst, was die natürliche Form deiner Brauen ist. (und nicht welche dir am besten gefällt) Denn daran solltest du dich orientieren.Es ist wichtig zu wissen, welche Augenformen zu deiner Gesichsform passen.- Ovale Gesichtsform: Dichte, definierte Brauen mit einem sanften Brauenbogen schmeicheln den ovalen Gesichtern.- Runde Gesichtsform: Wer ein rundes Gesicht hat, sollte es beim natürlichen Schwung der Augenbrauen belassen und den Brauenbogen hervorheben. So wirkt das Gesicht schmaler.- Eckige Gesichtsform: Euer Gesicht ist kantig? Dann ist eine eckige Augenbraue die richtige Form. Der Fokus sollte hierbei auf dem hohen Brauenbogen liegen.- Herzförmige Gesichtsform: Hier solltest du auf einen natürlichen Look setzen mit einem möglichst weich gezupften Brauenbogen.Die ideale Länge definierst du mithilfe eines dünnen Stifts. Diesen senkrecht an den Nasenflügel halten und die Augenbrauen kreuzen lassen. Alle Härchen, die darüber hinausgehen, sollten weichen.Den Stift mit dem unteren Ende an die Nasenflügel halten. Das obere Ende des Stiftes sollte in gerader Linie über die Pupille ausgerichtet sein, sodass in der Verlängerung der höchste Punkt der Brauen gekreuzt wird. Dort, wo der Stift auf die Augenbrauen trifft, sollte der Brauenbogen einen sanften Knick machen und nach außen hin abfallen.Den Stift noch einmal an den Nasenflügel halten und an den Außenwinkel des Auges setzen. Wo dir Brauen gekreuzt werden, sollten die letzten Härchen sein.Auch der richtige Zeitpunkt ist wichtig. Am besten funktioniert das Zupfen nach dem Duschen. Durch die Wärme sind die Poren erweitert und lassen sich leichter entfernen.- Beginne mit den Härchen zwischen den Augenbrauen.- Forme den Bogen der Augenbrauen, indem du ein paar Härchen rundum die höchste Stelle der Augenbrauen entfernst. Hierdurch betonst du die Augenbrauen sehr schön.- Entferne die Härchen, die außerhalb der Stelle sind, an der die Augenbrauen enden sollten.- Zupfe dann die Härchen an der Unterkante deiner Augenbrauen. So kannst du ganz einfach bestimmen, wie dünn oder dick du deine Augenbrauen gern hättest.Tipp: Wenn du nur den unteren Brauenrand bearbeitest, sieht das Ergebnis natürlicher und harmonischer aus.