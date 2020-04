Beauty-SOS: DIY-Pediküre in 5 Schritten

Friseure & Beauty-Salons bleiben wegen des Coronavirus noch geschlossen. Wir verraten dir, wie du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst.

Die DIY-Pediküre für samtweiche Füßchen

In Zeiten des Coronavirus ist alles anders! Kosmetische Behandlungen außer Haus sind auch weiterhin - und wohl bis Anfang Mai - nicht möglich. Dabei steht der Sommer in den Startlöchern. Damit du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst, versorgen wir dich regelmäßig mit neuen Tipps.Mit diesen einfachen Tricks vongelingt die Pediküre ganz einfach – zumindest zur Überbrückung bis zum nächsten Besuch im Kosmetikstudio.- Nagellackentferner- 1 Zitrone- Eine Brise Salz (am besten Meersalz)- Etwas Olivenöl- Bimsstein, Hornhautfeile oder elektrische FeileFalls nötig den Lack mit einem Nagellackentferner abnehmen.Gegen gelbliche Verfärbungen die Zehen für 5 Minuten in ausgepressten Zitronensaft eintauchen. Die Säure hilft, die Verfärbungen zu mildern.Danach ein warmes Fußbad bei ca. 37 Grad nehmen. Das Wasser mit etwas Salz und Olivenöl anreichern. So trocknet die Haut nicht aus und raue Stellen werden geschmeidiger.Nun die Hornhaut mit einem Bimsstein oder entsprechenden Feile entfernen.Abschließend die Füße mit Olivenöl massieren und die Nagelhaut sanft zurückschieben. Für besonders zarte Füße das Öl über Nacht unter Baumwollsöckchen einwirken lassen.(Christine Scharfetter)