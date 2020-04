Beauty-SOS: Haaransatz einfach selber färben

Friseure & Beauty-Salons bleiben wegen des Coronavirus auch noch weiterhin geschlossen. Für Leute mit gefärbten oder grauen Haaren eine echte Geduldsprobe.

Schritt für Schritt: So färbst du dir deinen Ansatz

Alternativen, bis der Friseur wieder geöffnet hat

Ein bisschen müssen wir noch ausharren! Dennoch könnten vor allem die letzten Wochen bis zu den Wiederöffnungen von Friseuren und Beauty-Salons - voraussichtlich Anfang Mai - für viele Menschen mit gefärbten oder grauen Haaren eine echte Geduldsprobe werden. Schließlich hat sich der nachwachsende Haaransatz dem Corona-Shutdown nicht angeschlossen und kommt jetzt munter zum Vorschein.Auch wenn der Profi davon abrät: Im Notfall muss das Färben des Ansatzes eben selbst übernommen werden. Wir verraten dir, wie es funktioniert.Bevor du loslegst solltest du ein paar grundlegende Dinge noch wissen:Damit deine Haare gesund nachwachsen und deine Kopfhaut geschont wird, solltest du deinen Ansatz nur alle sechs bis acht Wochen färben – je nachdem, wie schnell deine Haare wachsen.Verwende möglichst die gleiche Farbe, die dein Friseur verwendet hat, sonst bekommst du keinen einheitlichen Übergang hin. Tipp: Viele Friseure bieten derzeit an, die Farbe zum Abholen zu mischen.1. Teile deine Haare mithilfe von Klammern in vier Abschnitte: Ziehe einen Scheitel vom linken Ohr zum rechten und einen vom Mittelscheitel zum Nacken hin.2. Nun trägst du die Farbe zuerst an den Ansätzen am Hinterkopf auf. Hier sind die Haare gesünder und nehmen die Farbe langsamer auf wie auf den oberen Kopfpartien.3. Nimm immer eine Strähne in die Hand und färbe nur den Ansatz mit einem Haarfärbe-Pinsel ein, die restlichen Haare lass außen vor.4. Arbeite dich Strähne für Strähne vom Hinterkopf bis zur Stirn vor und lass die Farbe nur so lange einwirken, wie es auf der Verpackung steht.5. Wasche dir deinen Haare nach der empfohlenen Einwirkzeit gründlich aus und verwende im Anschluss noch eine reichhaltige Pflegekur für die Haare.1. Spezielles Farbpuder wird wie Lidschatten auf die Haare auftragen, hält aber auch nur kurzfristig.2. Auch mit Färbestiften können insbesondere graue Ansätze vorübergehend kaschiert werden.3. Kaschiersprays verdecken mit mikrofeinen Farbpigmenten hellere und graue Ansätze bis zur nächsten Haarwäsche.