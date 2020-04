Beauty-SOS: Haare selber schneiden - Spliss adé

Friseure & Beauty-Salons bleiben wegen des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Wir verraten dir, wie du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst.

So gelingt der Splissschnitt zu Hause

In Zeiten des Coronavirus ist alles anders! War es gestern noch ganz normal, dir beim Friseur die Haare schneiden zu lassen, dir deine Nägel machen zu lassen und dir im Day Spa eine Massage zu gönnen, so ist das bis auf weiteres alles gestrichen. Die Österreicher müssen auf Distanz gehen und die Beauty-Salons bleiben geschlossen.Damit du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst, versorgen wir dich regelmäßig mit neuen Tipps.Haarspliss ist besonders lästig, weil er auf Dauer die Haare ausdünnt und Haarbruch begünstigt. Generell gilt aber auch beim Splissschnitt - genauso wie bei allen anderen "Haarschneidemanöver" zu Hause: lieber nicht! Deine Haar und dein Friseur werden es dir danken. Siehst du dennoch keine Möglichkeit zu warten, dann kommt hier eine Anleitung:Das Wichtigste zuerst: Für eine Splissschnitt brauchst du ganz viel Zeit, Ruhe und natürlich eine Profi-Schere!Suche dir einen hellen Platz mit viel Licht und häng dir am besten ein Handtuch oder einen Umhang um die Schultern, das oder der die Härchen auffängt.Nun bürstest oder kämmst du deine Haare erst mal durch und ziehst dir einen Scheitel, so wie du ihn immer trägstAnschließend steckst du dir dein Deckhaar und die mittlere Haarpartie mit ein paar Haarklammern nach oben, sodass du an die unterste Haarschicht gelangst.Hier schnappst du dir jetzt etwa zwei Zentimeter breite Strähnen, von denen du den Spliss schneidest. Das kannst du auf zwei unterschiedliche Weisen machen:Drehe die Strähne so ein, dass sich ein fester Strang ergibt. Achte jedoch darauf, die Haare nicht zu stark zu zwirbeln, um Strukturschäden zu vermeiden. Bei der fertigen Strähne siehst du nun winzige Härchen herausstehen. Überprüfe nun ganz genau, wo du Spliss erkennen kannst und schneide ihn ab. Fange am besten oben an und arbeite dich mit der Schere langsam nach unten hin zu den Spitzen.Lege den Mittelfinger unter die Strähne und halte sie seitlich mit Zeige- und Ringfinger fest. Auch so siehst du nun, welche Haare aus der Strähne herausstehen und kannst genau überprüfen, ob es hier Spliss zum Abschneiden gibt. Auf diese Weise kannst du dich ebenfalls von oben nach unten arbeiten.Überprüfe abschließend, ob du auch alle Spitzen am Ende deiner Mähne erwischt hast. Gegebenenfalls musst Du den Spliss hier nochmal rundherum gerade abschneiden.