Beauty-SOS: Profitipps für das Sugaring daheim

Bis Beauty-Salons ihre Türen wieder öffnen dürfen, dauert es noch ein wenig, aber zum Glück lassen sich nachgewachsene Härchen auch zu Hause ganz einfach mit Zuckerpaste entfernen.

Der ideale Zeitpunkt für das nächste Sugaring

Bevor ihr mit dem Sugaring beginnt

Was ihr für das Sugaring braucht

Los geht's mit dem Sugaring

Nachbehandlung

Gut zu wissen

Falls die nachwachsenden Haare jucken

Übung macht den Meister

Jasmin Shahbazi

Wie Coiffeur- oder Nailsalons sind auch Haarentfernungs-Studios vom Lockdown betroffen. Eines davon ist das Sugaring-Studio " Sugarbaby Vienna ". Damit ihre Kundinnen trotzdem unerwünschte Körperhaare loswerden können, verschickt Gründerin Jasmin Shahbazi unter anderem Zuckerpaste, die sie nach dem Rezept ihrer Oma herstellt, für den Heimgebrauch.Denn nachgewachsene Härchen an Beinen, Achseln, Arme, Bikini-Zone und sogar Augenbrauen lassen sich mit einem Sugaring zu Hause ebenso gut entfernen. Jasmin Shahbazi verrät euch, wie es geht.Wenn sie anfangen dich zu stören, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um die lästigen Härchen wieder zu entfernen. Eine Länge von 3 bis 5 Millimeter ist ausreichend.Ich empfehle vor der Behandlung keine Cremes, Lotionen oder Öle auf die Haut aufzutragen, da die Zuckerpaste sonst nicht gut haftet. Grundsätzlich solltest du bis 24 Stunden vor und nach der Behandlung auf die Verwendung von Pflegeprodukten mit chemischen Zusätzen komplett verzichten. Zu lange Haare sollten vor dem Sugaring auf ca. 1 cm Länge getrimmt werden.Für die Zuckerpaste von Sugarbaby Vienna benötigt man kein Wärmegerät. Verwende für den optimalen Vorgang ungepuderte Nitril-Handschuhe. Das Tragen der Handschuhe dient nicht nur der Hygiene, sondern verhindert auch, dass Handschweiß in die Zuckerpaste gelangt, was die Konsistenz verändern kann. Die Paste kann sonst verschmutzt und somit unbrauchbar werden.Mache es besser im Badezimmer. Achtung: Klex-Gefahr bei Anfängern. Zuerst die Haut mit einem Pflanzenwasser, wie zum Beispiel reinem Lavendelwasser oder Hamameliswasser, entfetten. Danach eine kleine Hand voll Zuckerpaste mit einer Hand aus dem Behälter entnehmen, langsam, mit leichtem Druck und einer ruhigen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung auftragen. Die Haut während des kompletten Sugaring-Vorgangs mit der freien Hand gut spannen. Nach 2 bis 3-maligem Aufstreichen mit einer ruckartig-schnellen Bewegung in Haarwuchsrichtung und parallel zur Hautoberfläche abziehen. Presse sofort nach dem Abziehen die andere freie und saubere Hand auf die entsprechende Körperpartie, um den Schmerz etwas zu lindern.Ganz wichtig ist, dass die Zuckermasse GEGEN die Wuchsrichtung der Haare auftragen und MIT der Wuchsrichtung entfernt wird. Dabei solltest du nicht zu zögerlich vorgehen: Ziehe die Zuckerpaste schnell mit einem Ruck ab.Tipp: Vor dem Abziehen tief Luft holen und während dem Abziehen fest ausatmen! Du wirst sehen - es hilft!Die Haut mit lauwarmen Wasser reinigen und sanft abtrocknen (nicht mit dem Handtuch rubbeln!). Zur Pflege danach empfehle ich eine beruhigende antiseptische Lotion oder Haut-Öl aufzutragen.Das erste Mal Sugaring ist das schlimmste Mal! Es bleibt nicht so - keine Sorge. Umso öfter man die Haare rausreißt umso einfacher wird's. Die Haarwurzeln werden gelockert und die Härchen gehen von Mal zu Mal leichter mit.Und keine Angst! Die Zuckerpaste ist weder heiß, noch haftet sie an der gesunden Haut. Wichtig ist, und das kann ich nicht oft genug erwähnen, die Haut immer gut zu spannen. Wenn es Anfangs nicht gleich so hinhaut, verliere die Nerven nicht. Übung macht den Meister!Ich sage meinen Kunden immer das Peeling und Sugaring zusammengehören wie Gin & Tonic! Durch überschüssige, bereits abgestorbene Hautschüppchen kann der Haarkanal verstopfen. Das wachsende Haar kann nicht mehr durch die äußere Hautschicht dringen und kringelt sich unter der Hautoberfläche ein. Gegen einwachsende Haare hilft am besten ein regelmäßiges Körperpeeling. Deswegen empfehle ich 3 Tage nach dem Sugaring ein Peeling zu machen. Vorsicht: Ein Peeling mit Salzen ist in diesem Fall nicht zu empfehlen, weil Salz nach der Haarentfernung die Haut irritiert. Peelings auf Zuckerbasis sind hingegen ideal! Zucker schließt die Wunden und hat eine antibakterielle Wirkung. Nährende Öle und Essenzen in Kombination beruhigen die Haut und halten sie geschmeidig.Deshalb bietet Jasmin den "Sugaring Basiskurs" an der Sugarbaby Vienna Akademie an, der in Zukunft auch online auf www.sugarbabyvienna.at besucht werden kann.Der Fachwirtin für Ganzheitskosmetik und Wellness wurde ihr Beruf quasi in die Wiege gelegt. Von ihrer Oma stammt unter anderem das Rezept für die vegane Zuckerpaste aus rein österreichischen Inhaltsstoffen. Im Jahr 2016 machte sie sich mit "Sugarbaby Vienna" selbständig. Durch die derzeitige Krisensituation entwickelte sie aber die Idee, einen Online-Shop mit ihren Produkten anzubieten: "Weil ich nicht genau weiß wann ich meine Kunden wieder bei mir empfangen darf. Wir stellen die Produkte innerhalb von drei Tagen direkt vor deine Haustüre!"