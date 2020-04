Beauty-SOS: So hältst du deinen Bart in Zaum

Friseur & Barbier bleiben wegen des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Wir verraten dir, wie du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst.

Bart schneiden wie ein Profi

1 Auf die Vorbereitung kommt es an

2 Benutze das richtige Werkzeug

3 Los geht's

In Zeiten des Coronavirus ist alles anders! War es gestern noch ganz normal, dir beim Friseur die Haare schneiden zu lassen oder beim Barbier den Bart stutzen zu lassen, so ist das bis auf weiteres alles gestrichen. Die Österreicher müssen auf Distanz gehen und die Salons bleiben geschlossen.Damit du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst, versorgen wir dich regelmäßig mit neuen Tipps.Jeder Bart – egal welche Form er hat – muss regelmäßig getrimmt werden, damit er gepflegt aussieht und entsprechend deiner Vorstellungen weiter wachsen kann. Hier kommt die Schritt-für-Schritt-Anleitung:Für ein optimales Trimmergebnis ist es unabdingbar, dass dein Bart sauber und trocken ist. Wasche deinen Bart also zunächst mit Bartshampoo, so dass er frei von Bartpflegeprodukten ist und in seiner natürlichsten Form erstrahlt. Dann tupfst du ihn vorsichtig mit einem sauberen Handtuch trocken, föhnst ihn, wenn es eilt, oder lässt ihn an der Luft trocknen. Anschließend kämmst Du Deinen Bart, damit Du ihn gleichmäßig und sauber schneiden kannst.Voll- und Schnurrbart: Wenn Du dich für eine Schere entscheidest, achte darauf, dass diese Deinen Bart aushält. Am besten investierst Du in eine Bartschere. Damit gelingen saubere Schnitte im Handumdrehen.1-bis-3-Tage-Bart: Entscheidest Du dich für einen elektrischen Trimmer, achte auf die Qualität. Schließlich soll er Dir möglichst lang zur Seite stehen. Wähle also ein Gerät, das Deinem Bart würdig ist.Voll- und Schnurrbart: Hast du dich für eine Schere entschieden, dann solltest du auch zum Kamm greifen. Fahre mit dem Kamm durch deinen Bart und schneide die überstehenden Haare ab. So hast du die volle Kontrolle über die Schnittlänge und schützt gleichzeitig deine Haut.1-bis-3-Tage-Bart: Ist es doch der Trimmer geworden, dann stelle diesen auf 1 bis 5 mm und trimme los.(Christine Scharfetter)