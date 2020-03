Beauty-SOS: Tipps für die perfekte Maniküre zu Hause

Friseure & Beauty-Salons bleiben wegen des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Wir verraten dir, wie du dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst.

In Zeiten des Coronavirus ist alles anders! War es gestern noch ganz normal, dir beim Friseur die Haare schneiden zu lassen, dir deine Nägel machen zu lassen und dir im Day Spa eine Massage zu gönnen, so ist das bis auf weiteres alles gestrichen. Die Österreicher müssen auf Distanz gehen und Beauty-Salons bleiben vorerst geschlossen.Damit du in den nächsten Wochen dennoch nicht auf deine Beauty-Routine verzichten musst, werden wir dich täglich mit neuen Tipps versorgen.Wir verraten dir, wie du deine Maniküre ganz einfach selbst zu Hause machen kannst und beantworten auch gleich, die wichtigste Frage rund um die Nagelpflege: Wie oft muss man eine Maniküre machen?Verwende hierfür einen sanften Nagellackentferner und ein Wattepad. Lege dieses erst auf den Fingernagel, sodass die Lösung einwirken kann und entferne den Lack dann durch leichtes Wischen.Trage einfach etwas Wasser und Seife auf eine Nagelbürste auf und entferne damit vorsichtig den Dreck auf und unter deinen Nägeln. So bekommst du deine Nägel wunderbar sauber. Nicht vergessen: Eine gute Basis ist wichtig, damit der neue Nagellack besser hält.Nun bringst du deine Fingernägel in Form. Achte darauf, dass keine spitzen Kanten entstehen und bitte immer nur in eine Richtung pfeilen, um ein Splittern zu verhindern. Psst! Würdest du erst jetzt die Hände waschen, könnte Wasser in die aufgerauten Nagelspitzen eindringen und sie splittern lassen.Beim Nagelöl kannst du ruhig etwas großzügiger sein und es auf, unter und um den Nagel herum zur Pflege auftragen.Hast du das Nagelöl 5 Minuten einwirken lassen, kannst du die Nagelhaut vorsichtig mit einem Holzstäbchen zurückschieben. Diese gibt es in fast jeder Drogerie. Schiebst du deine Nagelhaut regelmäßig zurück, muss sie auch kaum mit der Schere entfernt werden.Zum Abschluss kannst du deine Nägel mit einer geeigneten, weichen Nagelfeile polieren. So entfernst du kleine Unebenheiten, die beim Lackieren unschön aussehen würden und verschließt die aufgerauten, bearbeiteten Nägel komplett.Der Unterlack sorgt dafür, dass deine Nägel schön gepflegt und geschützt werden und dein Farblack besser hält. Trage eine dünne Schicht auf und lasse diese 5 Minuten trocknen.Jetzt kannst du zwei Schichten deines ausgewählten Farblackes auftragen. Die erste Schicht sollte dünn aufgetragen werden und komplett getrocknet sein, bevor du die zweite Schicht aufträgst.Nachdem auch die zweite Farbschicht getrocknet ist, kommt der Topcoat an die Reihe. Er versiegelt den Farblack, sorgt für Glanz und extra langen Halt.