Bedingte Haft nach Tod von zwei Jugendlichen

Zu einer bedingten Haft (neun Monate) und einer Geldstrafe wurde in Wels ein 21-Jähriger verurteilt. Der Mann hatte in Wels einen tödlichen Unfall verursacht.

Zwei Jugendliche, ein 15-jähriger Mopedlenker und seine 14-jährige Freundin, waren am 25. Mai bei einem schrecklichen Unfall auf einer Welser Kreuzung getötet worden (wir berichteten ).Sie waren auf dem Moped unterwegs, als sie vom Auto eines 21-jährigen Mannes erfasst wurden, der viel zu schnell in die Kreuzung gefahren war. Der Unglückslenker wurde nun am Landesgericht Wels verurteilt. Das Urteil: neun Monate bedingte Haft (auf drei Jahre) und eine Geldstrafe von 7.200 Euro.Im Prozess konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob der Lenker bei Rot in die Kreuzung eingefahren war, weil die Überwachungsanlage der Ampel außer Betrieb war.Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat sofort Berufung eingelegt.Der Familie des 15-Jährigen wurde zudem ein Teilschmerzensgeld von 500 Euro zugesprochen. Die Familie der 14-Jährigen bekam bereits 2.000 Euro aus der Haftpflichversicherung des Autolenkers.Detail am Rande: Gegen zwei Zeugen im Prozess hat die Staatsanwaltschaft eine Verfahren wegen Falschaussage eingeleitet.