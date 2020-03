Begräbnis gestört: Polizei NÖ entschuldigt sich jetzt

Friedhof in Neuhofen/Ybbs

Die Polizei NÖ entschuldigt sich jetzt in aller Form für das nicht angepasste Verhalten von zwei Beamten im Zuge einer Trauerfeier.

Bei einer Trauerfeier für die verstorbene Großmutter (87) war es gestern in Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) zu unschönen Szenen gekommen. Zwei Beamte wiesen die Trauergemeinde auf die Maßnahmen hin, Enkerl Stefan Hausberger (36) war entsetzt und nannte das Eingreifen der Exekutive eine Schikane - die ganze Story hier Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreicher, meinte dazu jetzt am Freitagnachmittag: "Nach Prüfung des Sachverhaltes, möchten wir uns für das entbehrliche Verhalten entschuldigen. Wir haben uns auch schon im Namen der Landespolizei NÖ bei den Betroffenen entschuldigt."