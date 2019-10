Behörde: "Werden Philippa das Mandat zuweisen"

Ein Mitglied der Wahlbehörde hat den Ausgang der heutigen Sitzung schon vorweggenommen und geht davon aus, dass Philippa Strache ein Nationalratsmandat bekommt.

Die Sitzung der Wiener Landeswahlbehörde in Sachen Philippa Strache beginnt zwar erst um 15 Uhr, die Entscheidung scheint aber schon vorher festzustehen."Wir werden Philippa Strache im zweiten Ermittlungsverfahren das Mandat zuweisen", sagt ein Mitglied der Landeswahlbehörde, Andreas Höferl, gegenüber dem "Standard". Damit will er dem Ergebnis der Sitzung um 15 Uhr nicht vorgreifen, meint er, kann sich selbst aber keine andere Entscheidung vorstellen.Und auch die Antwort aus dem Innenministerium scheint in diese Richtung ausgefallen zu sein, wie Höferl sagt.Ob Strache ihr Mandat annimmt, ist noch nicht klar. Sie hat sich seit Aufkommen des ganzen Verwirrspiels nicht öffentlich geäußert. Im Parlament wäre sie wohl recht isoliert, die FPÖ hat ja bereits am Montag bekanntgegeben, dass man sie dort nicht haben will.Sollte Strache ihr Mandat annehmen, bliebe der FPÖ nur noch ihr Ausschluss aus dem Parlamentsklub übrig. Als sogenannte "wilde" Abgeordnete könnte sie die Partei allerdings eine Viertelmillion Euro kosten