AK-Test: So schneiden die Wellness-Hotels aus OÖ ab

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer OÖ haben wieder verglichen. Diesmal wurden OÖ. Wellness-Hotels genauer unter die Lupe genommen.

Aufzahlung für Wellnessbereich

Verglichen wurden Wellness-Hotels, die bereits im Relax Guide Österreich 2020 bewertet wurden.Ermittelt wurde von den Konsumentenschützern zum einen der Preis für das günstigste Doppelzimmer an einem Wochenende (im November) für zwei Personen inklusive Halbpension. Zum Anderen, ob der Wellnessbereich am An- und Abreisetag kostenfrei genutzt werden kann, oder ob aufgezahlt werden muss.Fazit: Bei der Hälfte der Wellness-Hotels war die Nutzung auch am An- und Abreisetag kostenlos möglich. Elf davon verlangten aber eine Aufzahlung zwischen 10 und 40 Euro pro Person, vorwiegend am Abreisetag. Die restlichen Hotels machten keine konkreten Angaben dazu.Interessant: Unter den Betrieben, die für den Abreisetag eine Aufzahlung für den Wellnessbereich verlangen, ist auch eines der unter den Top drei gereihten Hotels des Relax Guides – Das Gugerbauer Gesundheitshotel in Schärding. Mehr dazu hier >>Liste der Wellness-Hotels . Und hier kommt man direkt zum kompletten Test-Ergebnis.Top-Leistung zum Höchstpreis gibt's im Paradiso Eurothermen Resort in Bad Schallerbach (Bez. Wels-Land). Der Relax Guide Österreich 2020 vergab die höchste Punktezahl (16 Punkte). Ein Wochenende (Freitag bis Sonntag) für zwei Personen mit Halbpension kostet laut Arbeiterkammer 788 Euro.218 Euro zahlt man für die gleiche Leistung im Vitalhotel Lembacher Hof (Bez. Rohrbach). Dort kommen am Abreisetag acht Euro für die Benützung des Wellnessbereichs dazu.