Nach Krebs-OP: Finn feierte 1. Geburtstag

Wegen eines Tumors verlor der kleine Finn aus Linz sein rechtes Auge, hat seitdem ein Glasauge. Am Montag feierte er seinen 1. Geburtstag.

"König der Löwen"-Torte für einen echten Kämpfer

Der kleine Finn aus Linz hatte alles andere als einen leichten Start ins Leben. Wegen eines Tumors – einem sogenannten Retinoblastom, das ist ein bösartiger Tumor, der sich bei Kleinkindern in der Netzhaut des Auges manifestiert – verlor der kleine Bub sein rechtes Auge.Ärzte mussten dem damals zehn Monate alten Buben in einer dreistündigen OP das Auge entfernen. Wir berichteten. Ende August erhielt der Kleine eine Augenprothese. "Das Glasauge muss immer wieder angepasst werden, da Finn ja ständig wächst", so Mama Tanja damals.Da die Untersuchungen in der Spezialklinik in Essen (DE) und auch die Prothesen teuer sind, startete die 29-jährige Linzerin Ende August eine Spendenaktion undberichtete darüber.Nach den ganzen Strapazen der letzten Monate gab es am Montag endlich wieder allen Grund zu Feiern. Finn wurde ein Jahr alt. Gefeiert wurde mit der Familie im Glorious Bastards in Linz. Der kleine Finn freute sich sichtlich über seine "König der Löwen"-Torte und über die Packerl seiner Gratulanten. Und was hat Finn bekommen?Spielzeugautos von Oma und Opa, ein Xylophon von seiner Patentante, einen Dreiradler und ein Spielzeugtelefon von meinen Tanten und vier Spielzeugfiguren von mir und meinem Partner, erzählt Mama Tanja – keine schlechte Ausbeute!Das Schönste aber ist, dass Finn trotz seines Schicksalsschlags sein fröhliches Wesen nicht verloren hat. "Er ist immer noch ein richtig lustiger Kerl und lacht viel", so die 29-jährige Linzerin. Ein echter Löwe und Kämpfer eben, finden wir. Auch die-Redaktion gratuliert noch einmal recht herzlich.