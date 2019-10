Bella Thorne ist wieder in einer Dreierbeziehung

US-Schauspielerin Bella Thorne zeigt ihre neue Freundin auf Instagram.

Nur vier Monate hielt Bella Thornes letzte Dreierbeziehung. Im Februar machte sie sowohl mit YouTuberin Tana Mongeau, als auch mit Rapper Mod Sun Schluss.Single blieb sie nicht lange – denn schon im August präsentierte die Schauspielerin bei der "Joker"-Premiere in Venedig ihren neuen Freund Benjamin Mascolo.Und nun hat die ehemalige Disney-Darstellerin offenbar auch eine neue Freundin. Auf Instagram teilte sie mehrere Fotos, die sie mit einer Frau im Bett zeigen. Dazu schrieb sie: "So ist sehr süß ... sie ist das erste Mädchen, das ich date und das kamerascheu ist." Dass ihr Freund Benjamin mit der Beziehung einverstanden ist, beweist sein Kommentar. "Ihr Mädels seid süß", schrieb er zu dem Foto.Bella Thorne sorgte zuletzt mit ihrem ersten Pornofilm, bei dem sie Regie führte, für Schlagzeilen . Der Streifen heißt "Her & Him" und feierte beim Oldenburg Film Festival Premiere. Am 11. Oktober wird sie als Regisseurin mit dem "Pornhub's Vision"-Award geehrt.