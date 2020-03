Schönbrunner Bad öffnet heuer vielleicht gar nicht

Die Freibäder müssen den Saisonstart auf unbestimmte Zeit verschieben. Wenn der Juni als Umsatz-Monat wegfällt, gibt es im Schönbrunner Bad heuer überhaupt keinen Betrieb.

Es ist in Wien quasi schon Tradition: Ein bis zwei Wochen, bevor die Wiener Freibäder ihre Pforten öffnen, startet Josef Ebenbichler, Senior-Chef des Schönbrunner Bades in Hietzing, in die neue Saison. Heuer wäre der Start für den 25. April vorgesehen gewesen – doch genau wie bei den Freibädern (Start: 2. Mai) – "Heute" berichtete – fällt dieser jetzt aufgrund des Corona-Virus ins Wasser.hat Ebenbichler in Quarantäne in seinem Tiroler Heimatort Absam erreicht: "Wir wissen noch nicht, ob bzw. wann wir heuer aufsperren werden. Wenn wir mit Anfang Juni wieder öffnen können, dann zahlt sich die Saison noch aus. Aber wenn der Juni wegfällt, dann hat es keinen Sinn. Im Moment muss ich davon ausgehen, dass es heuer überhaupt keinen Badebetrieb geben wird", so der Betreiber pessimistisch. Zugleich stellt Ebenbichler aber klar: "Wenn sich ein früherer Start doch ausgeht, dann auf jeden Fall vor den Wiener Bädern!"Seit 9. März wurde bereits im Schönbrunner Bad gewerkt, alles für die neue Saison vorbereitet. Doch aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen mussten die Arbeiten wieder mit 15. März eingestellt werden: "Zum Glück sind wir gerade noch mit der neuen Terrasse rund um das Restaurant herum fertig geworden", so Ebenbichler. Auch der neue Pächter des Bad-Restaurants steht in den Startlöchern. Noch ist allerdings Warten angesagt...