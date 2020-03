Start der Freibad-Saison in Wien rückt in weite Ferne

Die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich macht auch den Wiener Freibädern einen Strich durch die Rechnung. Die Saison musste nun auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Für die Inbetriebnahme der Sommerbäder in Wien ist eine 4-wöchige Vorbereitungszeit erforderlich, die üblicherweise am 1. April beginnt.Aufgrund der aktuellen Corona-Krise im Land ist aber nicht absehbar, wann das Betretungsverbot für öffentliche Orte wieder aufgehoben wird.Außerdem können notwendige Instandsetzungsarbeiten derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden."Mit großem Bedauern mussten wir daher die Vorbereitungsarbeiten mit 1. April absagen und den Saisonstart auf unbestimmte Zeit verschieben", so Hubert Teubenbacher, Abteilungsleiter der Wiener Bäder.Für Saisongäste, die für ihre Umkleide bereits einbezahlt haben, wird nach Wiedereröffnung eine Rückzahlungsregelung für die versäumten Badetage getroffen.