Bestellstart für den neuen Nissan Juke

Die neue Generation des Nissan Juke kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferung beginnt im Dezember 2019.

Nissan hat erst vor wenigen Wochen die neue Juke-Generation erstmals vorgestellt, ab sofort kann der City-SUV in neuem Design auch bestellt werden.Optisch besticht der neue Juke mit seinen geschliffenen Kanten und einem moderneren Look. Sein markantes Design ist aber weiterhin geblieben.Eine nicht mehr wirklich große Auswahl hat man bei der Motorisierung, der Juke ist nur mit einem 117 PS starken Benzinmotor erhältlich.Dafür stehen aber fünf verschiedene Ausstattungslinien zur Wahl, wobei schon in der Basisversion „Visia" viele Goodies enthalten sind.Unter anderem gibt es zum Basispreis von 19.180,- Euro schon Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Tempomat, Klimaanlage, Sportsitze, einen Fernlichtassistent und noch vieles mehr.Als teuerstes Juke-Modell kommt die N-Design-Ausstattung mit DCT-Getriebe um 28.600,- Euro auf den Markt. Die ersten neuen Juke werden im Dezember zu den Händlern und Kunden rollen.Stefan Gruber, autoguru.at