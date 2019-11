Betriebsversammlung zum SPÖ-Sparkurs

Nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei der Nationalratswahl muss die SPÖ eisern sparen. Am Dienstag werden die Mitarbeiter von der Parteispitze über die Maßnahmen informiert.

Am 24. November 2018 übernahm Pamela Rendi-Wagner die SPÖ. Die Partei war damals hochverschuldet, Auftrag an die neue Chefin war (neben einer Trendumkehr) die Sanierung. Von 12 Millionen Euro Miese war die Rede. Das mit nur mehr 21,2 % historisch schlechteste Ergebnis bei der Nationalratswahl verschärfte die Lage aber noch einmal. Die Roten verlieren 2,5 Millionen Euro an Parteiförderung.Wie ernst die Situation ist und wie das Sparpaket aussehen wird, sollen die Mitarbeiter am Dienstag bei einer Betriebsversammlung in der Wiener Löwelstraße erfahren. Geladen sind rund 100 Personen, die Reformmaßnahmen sollen alle Bereiche umfassen. Rendi-Wagner scheint jedenfalls fest entschlossen, die Parteireform fortzusetzen. Ob sie dafür noch lange Zeit hat, ist nicht sicher. Denn das Wahlergebnis in der Steiermark ist nicht dazu angetan, die Diskussion um die Parteichefin zu stoppen. Dazu kommt, dass im Jänner das Burgenland wählt und auch in Wien nächstes Jahr Wahlen stattfinden. Sowohl Burgenlands SPÖ-Chef Doskozil als auch Wiens Bürgermeister Ludwig gelten nicht als größte Rendi-Wagner-Fans. Tirols SPÖ-Chef Dornauer ist der Zuckerguss.Die aufmüpfige Parteijugend hat Rendi-Wagner vorerst einmal besänftigt. Ihre Vorsitzende Julia Herr wurde SPÖ-Klimaschutzsprecherin im Parlament.