Betrunkener ging auf Frau und dann auf Polizisten los

Mehrere Passanten beobachteten, wie ein Verdächtiger in Wien auf seine Begleiterin losging. Beide bestritten die Tat, der Mann ging auf Beamte los.

Ein Schweizer (41) zuckte am Montag in der Weihburggasse in der Wiener City aus. Der Mann ging auf der Straße auf seine Begleiterin (28) los, schlug auf sie ein. Ein Passant sah die wilden Szenen und rief die Polizei. Eine Zeugin bestätigte den Vorfall, als die Beamten kamen. Nicht so der Beschuldigte und sein vermeintliches Opfer: Sowohl die 28-Jährige als auchder Schweizer bestritten vor Ort und auch später auf der Polizeistation jegliche Gewalttat. Der erheblich alkoholisierte 41-Jährige wurde im Wachzimmer zunehmend aggressiv, er ging auf die Polizisten los.Der Mann wurde festgenommen und mehrfach angezeigt. Es stellte sich heraus, dass aufgrund früherer Vorfälle bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den41-Jährigen bei der 28-Jährigen besteht.