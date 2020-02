20.02.2020 13:52 Betrunkener Passagier randalierte in AUA-Flieger

Das Flugzeug konnte erst mit rund 50 Minuten Verspätung starten (Symbolbild). Bild: Karl Schöndorfer

Ein schwer alkoholisierter Mann randalierte am Mittwoch in einer Maschine der Austrian Airlines in Schwechat. Er wurde festgenommen. Der Flug nach Belgrad verzögerte sich um knapp 50 Minuten.