Bettler wegen Corona-Verstößen angezeigt

Weitere Anzeigen in Niederösterreich gegen uneinsichtige Corona-Sünder: Im Bezirk Gänserndorf rotteten sich rumänische Bettler vor Geschäften zusammen.

Die Polizei beginnt nun härter durchzugreifen, wenn sich Menschen in Niederösterreich nicht an die Corona-Bestimmungen halten. Wie berichtet, sind bereits erste Anzeigen verhängt worden. Auch wenn sich die meisten Menschen sich weiter an die Vorgaben halten, gibt es noch einige wenige, die aus der Reihe tanzen.Im Bezirk Gänserndorf hatten sich rumänische Bettler vor Geschäften zusammengerottet, sie wurden angezeigt. In anderen Bezirken waren es dann zumeist Jugendliche, die sich trotz des Verbots treffen wollten, diese zeigten sich aber laut Polizei jeweils einsichtig und gingen heim. Im Bezirk Mistelbach hatte wie berichtet ein Wirt einfach auf das Öffnungsverbot gepfiffen , schenkte weiter Achterl und Krügerl aus. Die Polizei erwischte ihn und zwei Gäste. Alle drei zeigten sich nicht einsichtigt. Sie wurden angezeigt, ihnen drohen Strafen von mehreren Tausend Euro.