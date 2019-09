Bewegende Trauerfeier für Ex-Minister Hundstorfer

Hunderte Menschen haben am Dienstag am Wiener Zentralfriedhof Abschied von Ex-Minister Rudolf Hundstorfer genommen, darunter viele Politiker.

Rudolf Hundstorfer wurde in einem Ehrengrab der Stadt Wien am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Bereits zu Mittag versammelten sich hunderte Menschen bei der Trauerfeier.



Dompfarrer Toni Faber nahm die Einsegnung, die Wiener Philharmoniker sorgten für die musikalische Untermalung.



Neben Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Van der Bellen hielten auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Altkanzler Franz Vranitzky, Ex-ÖGB-Präsident Erich Foglar und der frühere langjährige Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl Abschiedsreden.



Hundstorfer war am 20. August überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. (red)