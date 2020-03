Die Corona-Zahlen erstmals nach Wiener Bezirken

In der Bundeshauptstadt sind derzeit über 230 Personen mit dem Coronavirus infiziert. "Heute" zeigt, in welchen Wiener Bezirken es die meisten Erkrankten gibt.

Knapp 2.000 Personen haben sich in Österreich bis Donnerstag mit dem Coronavirus angesteckt. In Tirol leiden die meisten Menschen an dem Virus, hier sind es bereits 463 Ekrankte.Und auch in der Bundeshauptstadt wächst die Zahl der Erkrankungen täglich. Laut Gesundheitsministerium gibt es aktuell 232 bestätigte Corona-Fälle in Wien.In der Donaustadt und in Floridsdorf haben sich mit jeweils 20 Menschen derzeit die meisten Personen in Wien mit Covid-19 angesteckt - siehe Karte oben.Die wenigsten Corona-Kranken gibt es in Alsergrund und Neubau, hier sind es jeweils vier Fälle.