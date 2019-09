Bierleins Wahlaufruf: "Bitte überlegen Sie"

In einem gemeinsamen Wahlaufruf wenden sich Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Alexander Van der Bellen an die Bevölkerung.

"Österreich hat in den letzten Monaten politisches Neuland betreten. Bei allem, was passiert ist, war es gut zu wissen, dass jeder Schritt in der wunderbaren österreichischen Verfassung vorgesehen war."

"Jetzt müssen Schritte unternommen werden, unser Klima, unsere Lebensgrundlagen zu retten. Und zwar überparteilich. Es geht darum, wie wir die beste Bildung sicherstellen. Und darum, wie wir unser Sozial- und Gesundheitssystem weiterentwickeln."

"Jetzt geht es darum, wie wir in unserer Heimat miteinander umgehen. Wie wir miteinander ins Gespräch kommen. Und darum, in welche Richtung wir als Gemeinschaft die nächsten fünf Jahre gehen wollen."

"Es geht darum, rechtsstaatliche Grundlagen wie unsere Verfassung, die Unabhängigkeit der Justiz und die Integrität unserer Demokratie außer Streit zu stellen. Und es geht darum, unsere Wirtschaft für die kommenden Herausforderungen zu rüsten."

"Bitte überlegen Sie, wägen Sie ab, wem Sie für unser Österreich Ihre Stimme anvertrauen wollen."

Der Countdown läuft: In einer Woche wählt Österreich ein neues Parlament. In einem gemeinsamen Video-Aufruf wenden sich Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun direkt an die Bürger und Bürgerinnen – und fordern sie dazu auf, "Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen".In dem gut 2-minütigen Clip, der am Sonntagabend auf den Social-Media-Kanälen des Bundespräsidenten veröffentlicht wurden, rekapituliert Van der Bellen zunächst die Ereignisse seit Ibiza:Die Nationalratswahl am 29. September sei nun der nächste Schritt. VdB lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass es sich um eine wegweisende Entscheidung handelt:Weiter zeigt sich Van der Bellen davon überzeugt, dass der Ausgang der Wahl auch über die zukünftige Gesprächskultur im Land entscheiden wird:Brigitte Bierlein ihrerseits erinnert an die Bedeutung für die Wirtschaft und die Justiz:Das Video gipfelt in einem Appell an die Bürgerinnen und Bürger, Verantwortung zu übernehmen: