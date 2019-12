Biker-Duo rettet Schülerin (15) vor Vergewaltigung

Echte Helden auf zwei Rädern! Als eine Gruppe junger Männer die 15-Jährige vor den Augen ihrer Mutter entführten, nahmen Zeugen die Verfolgung auf und konnten so Schlimmes verhindern.

Die Schülerin wartete gerade mit ihrer Mutter in der Stadt Pilibhit im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh auf einen Bus, als das Undenkbare geschah: Plötzlich wurde die 15-Jährige von vier jungen Männern gepackt und in ein Auto gezwängt. Dann rauschten die Entführer mit ihrem Opfer davon.Doch sie hatten die Rechnung ohne zwei junge Motorradfahrer mit einer ordentlichen Portion Zivilcourage gemacht! Von den Hilfeschreien der Mutter alarmiert nahmen die beiden Männer sofort die Verfolgung auf. Mehrere Kilometer jagten sie dem Auto hinterher und schafften es sogar, es zum Anhalten zu zwingen."Die Entführer waren dadurch so geschockt, dass sie mich aus dem Wagen gestoßen haben und geflüchtet sind", schilderte die 15-Jährige später. Durch ihren Einsatz konnten die beiden Biker offenbar Schlimmes verhindern, denn das Quartett hatte der Jugendlichen noch im Auto die Kleidung vom Leib gerissen und sie sexuell missbrauchen wollen.Im Gespräch mit der "Times of India" dankte die Mutter des Opfers den zwei anonym gebliebenen Rettern: "Ich bin diesen zwei jungen Motorradfahrern endlos dankbar für die Rettung meiner Tochter. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie, um ihnen das persönlich zeigen zu können." Für die Arbeit der lokalen Polizei fand die 45-Jährige allerdings keine freundlichen Worte.Denn wie sich herausstellte waren zumindest zwei der Entführer der Familie persönlich bekannt. Sie sollen die Teenagerin über Monate hinweg in auf dem Schulweg bedrängt und bis zu dem Punkt gemobbt haben, dass die 15-Jährige Angst hatte, den Unterricht zu besuchen. Bereits mehrfach habe sie bei der Polizei Anzeige erstattet, doch die Beamten hätten nichts unternommen, so die Frau. Die 45-Jährige ist überzeugt, dass sich die vier Männer deswegen an ihrer Tochter rächen wollten.Sogar in Folge der Entführung hätten sich die Polizisten an der Wache geweigert, gegen die vier Männer zu ermitteln. Erst als sich die Mutter direkt an den leitenden Beamten wendete, wurde sie gehört – mehr als drei Wochen nach dem Vorfall am 17. November! Wie die "Times of India" am Montag meldete, sind die vier Verdächtigen jetzt zumindest zur Fahndung ausgeschrieben.