Biker starb bei Kollision mit Pkw an Kreuzung

An einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Manning (Bz. Vöcklabruck) kam es am Freitagabend zu einem folgenschweren Unfall.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Freitagabend auf der Pilsbacher Straße an der Kreuzung mit Hofmanning im Gemeindegebiet von Manning (Bezirk Vöcklabruck) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw und ein Motorrad kollidierten im Kreuzungsbereich.Der Motorradlenker wurde vom Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er erlag trotz sofort begonnener Reanimationsmaßnahmen leider noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Lenker wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert.Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und führte nach der polizeilichen Unfallaufnahme die Bergung der beteiligten Fahrzeuge durch, band ausgelaufene Betriebsmittel und reinigte die Fahrbahn.Die Pilsbacher Straße war im Bereich der Unfallstelle zwischen Manning und Pilsbach rund drei Stunden für den Verkehr gesperrt.(hos)