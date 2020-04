Bikerin bei Crash gegen Brücke schwer verletzt

Am Sonntag kam es auf eine Landesstraße bei Stanzach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Motoradfahrerin schwere Verletzungen zuzog.

Am Sonntag kam es in Stanzach, Tirol, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Motoradfahrerin kam auf der Namloserlandesstraße L 21 in einer starken Linkskurve zu Sturz. Der Unfall ereignete sich direkt auf der Fallerscheinbrücke.Ersten Informationen zufolge streifte die Lenkerin einen Randstein und in weiterer Folge das Brückengeländer. Dabei wurden mehrere Streben des Metallgeländers der Brücke ausgerissen, bzw. verbogen. Das massive Geländer blieb trotz des immensen Aufpralls intakt genug, um einen Absturz der Lenkerin in die rund 20 Meter tiefe Schlucht zu verhindern.Die Frau erlitt schwere Verletzungen am rechten Bein. Sie wurde von einer Mannschaft des Roten Kreuzes Lechtal medizinisch erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen. Als Unfallursache wird überhöhte Geschwindigkeit vermutet.