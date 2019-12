Billie Eilish hat eine Kooperation mit H&M

Die polarisierende Newcomerin des Jahres bringt in Kooperation mit H&M eine eigene Merchandise-Kollektion heraus.

Billie Eilish ist sowohl in ihrem Stil recht eigen als auch in ihrem Kleidungsstil. Mit ihrer Authentizität trifft sie interessanterweise den Nerv vieler, vor allem junger Menschen, wird aber auch gerne musikalisch und stilistisch mit den Emos der Jahrtausendwende verglichen.Alles an ihrem Stil ist weit, androgyn, grell und stellt eine Mischung aus Athleisure und Grunge dar. Wie auch ihre Musik keine klare Richtung mehr angibt, setzt auch die Kleidung kein geradliniges Signal. Sie mischt Stilformen und verkörpert die Genre-Fluidität. Das symbolisiert auch die Kleidung, die sie wählt - durchwegs fließend und durchlässig. Damit positioniert sie sich als Trendsetter, indem sie als Randfigur auftritt.Amerscheint ihre Kollektion. Darin enthalten sind Jogginghosen und weite T-Shirts, Oversized Hoodies, Bucket Hats und Bauchtaschen. Alles ist in den Farben schwarz, creme und hellgrün gehalten und wird aus nachhaltigen Materialien produziert.Die Kleidung wird zwischen 14,99 und 19,99 Euro kosten, Accessoires zwischen 4,99 und 9,99 Euro.