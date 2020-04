Hasspostings nach Bikini-Clip: Das sagt Billie Eilish

Sie heimst einen Preis nach dem anderen ein, aber gegen Hater hat sie noch kein Rezept gefunden. Die negativen Kommentare im Netz setzen Billie Eilish zu.

Billie Eilish über Hasspostings

"Ich dachte: Wessen Körper ist das?"

Billie Eilish ist der derzeit größte Popstar des Planeten. Im Jänner räumte sie gleich fünf Grammys in den Hauptkategorien ab. Als erste Frau überhaupt – und als jüngster Act.Doch wenn es um ihre Outfits geht, kann es die Amerikanerin keinem recht machen. Trägt Billie weite Kleider, wie es ihrem Signature-Look entspricht, gilt sie als unweiblich. Zeigt sie sich wie kürzlich in den Hawaii-Ferien im Bikini, wird sie ebenfalls angefeindet. "Ich kann nicht gewinnen", bilanziert der Megastar jetzt im Interview mit "Dazed" "Es gab Kommentare wie: Ich mag sie nicht mehr, weil sie zur Hure wird, kaum ist sie 18." Bereits 2019 ging ein Foto mit Billie im Tanktop viral. Die negativen Kommentare folgten auf dem Fuß."Jemand schrieb: 'Wie kann sie es wagen zu sagen, dass sie nicht sexualisiert werden will, und dann so was anziehen?'"Vergangenen Mai hatte sich Eilish im Gespräch mit "Teen Vogue" darüber geäußert, warum sie bevorzugt in weiten Kleidern zu sehen ist: "Niemand kann sich bezüglich meines Körpers eine Meinung bilden, weil niemand gesehen hat, was sich darunter befindet."Doch unabhängig derer, die ihren Körper kritisch beäugen, hadert auch Billie selbst mit ihrer Selbstwahrnehmung. So sehr, dass sie es vermeidet, sich selbst im Spiegel zu betrachten, wie sie gegenüber "Dazed" zugibt: "Letztes Jahr gab es einen Punkt, an dem ich nackt war und meinen Körper nicht mehr wiedererkannte, weil ich ihn eine Weile nicht gesehen hatte. Ich dachte: Wessen Körper ist das?"Sie sei mit sich und ihrem Körper immer noch nicht im Reinen, sagt sie zum Schluss über dieses Thema und fügt an: "Aber ich kann ihn besser akzeptieren als früher."