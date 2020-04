Bis 2022 sollen wir keiner Person zu nahe kommen

Eine neue amerikanische Studie der Universität Harvard besagt, dass das Social Distancing noch eine Weile länger als angenommen nötig sein könnte.

Die Studie wurde am Dienstag im Fachmagazin "Science" veröffentlicht und besagt, dass die neuen Regelungen bis 2022 notwendig sein könnten. Die Resultate basieren auf einem computererstellten Modell, das das Verhalten früherer Coronaviren simuliert.Demnach könnte Covid-19 wie die saisonale Grippe auch in den kälteren Monaten immer wieder auftreten. Zwar könnten diese Ausbrüche weniger heftig sein als der erste, Spitäler könnten aber dennoch immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Daher sei das Social Distancing auch weiterhin wichtig und als Präventivmaßnahme einzusetzen.Wie lange? Bis 2022, sagen die Forscher, sei Social Distancing demnach empfehlenswert. Bedeutet: So lange solle man niemandem zu nahe kommen, sei es im Supermarkt, unter den Nachbarn oder Fremden. Demnach könnten uns vor allem Maßnahmen wie Sicherheitsabstand und begrenzte Personenzahlen in Gebäuden länger erhalten bleiben.Außerdem warnen die Forscher davor, die neuen Regelungen plötzlich und unvermittelt aufzuheben. So könnte es dazu kommen, das der Höhepunkt der Pandemie nur verzögert und nicht verhindert wurde.