Bisher fast 56.000 Virus-Tests durchgeführt

Mit Stand Mittwochfrüh wurden in Österreich 55.863 Tests auf das neuartige Coronavirus durchgeführt. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt dabei bei 10.192.

Österreich hat mit Stand Mittwochfrüh um 8.00 Uhr insgesamt 55.863 Corona-Tests durchgeführt. Dabei wurden 10.192 bestätigte Corona-Fälle festgestellt. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich insgesamt 128 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.Die meisten Infektionen wurden weiterhin in Tirol verzeichnet. Ebenfalls stark betroffen sind Niederösterreich und Oberösterreich.Derzeit wird aufgrund der mangelnden Zahl an Tests immer noch hauptsächlich dann auf Coronavirus getestet, wenn eine Person Symptome zeigt. Die Regierung will aber so bald als möglich mehr Tests beschaffen um allgemeinere Tests durchführen und so den Infektionsgrad in der Bevölkerung feststellen zu können.