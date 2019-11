Black Friday im HUMA ELEVEN!

Am Black Friday, 29.11. warten im HUMA ELEVEN vielen Angebote und ein Auto-Gewinnspiel! (Promotion)

Der Black Friday am 29.11. wird vielleicht Ihr Glückstag! Zusätzlich zu den vielen Rabatten wird im HUMA ELEVEN in Kooperation mit Hyundai Löschl ein nagelneuer schwarzer Hyundai i10 verlost!Die große Live-Verlosung findet am Black Friday, 29.11. um 18 Uhr unter allen anwesenden Teilnehmern statt.- Teilnahmekarte beim Gewinnspielstand bis Fr, 29.11. um 17.30 abholen- Teilnahmekarte vollständig ausfüllen & direkt beim Gewinnauto abgeben. Teilnahme ab 18 Jahren!- Pro Person ist die Teilnahme am Gewinnspiel einmal möglich- Am Black Friday, 29.11. bei der Live-Ziehung um 18 Uhr persönlich anwesend sein (Lichtbildausweis nicht vergessen)-20% auf alles bei Modepark Röther-25% auf alles bei Only-20% auf nicht reduzierte Schuhe und Taschen bei Deichmann-20% auf alles bei Humanic-50% auf alle Brillen bei Pearle-20% bei Thalia-20% auf den Planet Lollipop 10er-Block- und noch viele mehr!Alle Angebote mit etwaigen Details und Ausnahmen zu den einzelnen Aktionen sowie den Gewinnspielteilnahmebedingungen finden Sie im jeweiligen Shop oder unterDas HUMA ELEVEN als modernstes Shopping-Center Wiens sorgt am Traditionsstandort in Simmering mit 90 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben sowie 2.000 Gratis-Parkplätzen für ein Shopping-Vergnügen der Superlative.Die von der Lage an der Donau inspirierte Architektur mit etwa 200 m² großen Wasserspielen, das vielseitige Shoppingangebot sowie die bunte Auswahl an Gastronomiebetrieben mit unterschiedlichsten Köstlichkeiten und der 500 m² großen Kindererlebniswelt Planet Lollipop machen den Besuch im HUMA ELEVEN zu einem einzigartigen Shopping-Erlebnis für die ganze Familie.Weitere Infos: