Blähungen können ein Indiz für Krebs sein

Eine erhöhte Darmaktivität wird häufig mit falscher Ernährung in Verbindung gebracht. Doch Blähungen können auch eine andere Ursache haben.

Ärztliche Abklärung ist wichtig

Man soll ja bekanntlich den Teufel nicht an die Wand malen. Die meisten von uns werden sich nicht allzu viel denken, wenn der Magen ein wenig rumort und es zu Blähungen kommt. In den allermeisten Fällen gibt es dafür vergleichsweise harmlose Ursachen wie falsche Ernährung oder psychische Faktoren. Auch während der Menstruation können vermehrt Blähungen auftreten.Mediziner haben nun allerdings auch bestätigt, dass Blähungen auch ein Anzeichen für lebensbedrohliche Krankheiten sein können. Speziell Frauen sollten einen Arzt konsultieren, wenn sie häufiger ohne erkennbaren Grund Blähungen haben. Denn dies könnte ein Anzeichen für Eierstockkrebs sein.Vor allem dann, wenn es nicht nur bei Blähungen bleibt, sondern auch andere Beschwerden wie etwa Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen hinzukommen. Denn dann kann tatsächlich eine ernsthafte Erkrankung die Ursache sein.Möglichkeiten die Ursachen für Blähungen zu finden, sind etwa eine Ultraschalluntersuchung, ein Bluttest oder Computertomographie. Welche Möglichkeiten es genau gibt und was du sonst alles über Blähungen, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten wissen musst, erfährst du beim "Netdoktor".