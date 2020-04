Bloggerin gibt Tipps für Corona-Alltag mit Kids

Auf ihrem Blog "stilles bunt" gibt Oberösterreicherin und Zweifach-Mama Lilly Koslowsky (39) Tipps und Anregungen wie man die Kinder daheim am Besten bei Laune hält.

Tipps die das Leben erleichtern

Bunt, ja. Aber alles andere als still, ist es auf dem Blog von zweifach Mädchen-Mama Lilly Koslowsky aus Leonding bei Linz. Auf "stillesbunt.at" gibt die 39-Jährige Tipps und Anregungen, wie der Alltag mit der Familie gerade jetzt, wo alle 24 Stunden aufeinanderhocken, gelingen kann.Von Beschäftigungsideen für Sechs- Zehnjährige, Downloads für lustige Mal-Vorlagen bis hin zu diversen Bastelideen - langweilig wird's da sicher nicht.Seit vier Jahren gibt es "stilles bunt" in dieser Form. Begonnen hat alles 2011, als Näh- und Do it Yourself-Blog, erzählt Koslowsky. Mittlerweile greift die Homepage weiter, behandelt Themen rund um Interior, Familie, Food und Lifestyle. Deshalb findet man auf "stilles bunt" auch Ideen zur Umsetzung eines Wochen- Speiseplans und jede Menge Gestaltungs- sowie Ordnungs-Tipps für Haus und Wohnung."Mir ist es einfach wichtig, Dinge, die uns als Familie beschäftigen mit anderen zu teilen. Auf dem Blog geht es auch viel darum wie man sich das Leben etwas erleichtern kann. Eben durch etwas mehr Struktur und Organisation im Alltag", sagt Koslowsky.Gerade jetzt wo viele Familien so viel Zeit gemeinsam daheim verbringen sei es wichtig kleine "Survival"-Tipps für den Corona-Alltag zu geben - auch Homeschooling ist ein Thema.Und warum jetzt der Name "stilles bunt"? "Der Name entstand ganz spontan und kommt von meiner Liebe für reduziertes, minimalistisches, 'stilles' Design ohne dabei kühl und unpersönlich zu sein. Also: nicht knallig sondern eben stilles bunt", erklärt die Mama einer Sechs- und Zehnjährigen.Die 39-Jährige kann man übrigens auch für Workshops buchen. Das Angebot richtet sich vor allem an Ein-Personen-Unternehmen und Kleinunternehmer. Online gibt Koslowsky Social-Media-Beratung und Tipps zum Markenauftritt sowie Aufbau von Kommunikationskanälen. "Jetzt wo viele Firmen keinen direkten Kontakt mehr zu ihren Kunden haben können, muss vieles Online und über Social-Media passieren. Und da komme ich ins Spiel", so die Marketing-Expertin.