01.04.2020 11:55 Dieses Blumengeschäft verkauft ohne Verkäufer

Blumen-to-go gibt es etwa in Fraham. Bild: Facebook

Not macht erfinderisch: In den Zeiten der Coronakrise mangelt es nicht an kreativen Lösungen. So bietet in Fraham ein Blumenhof nun einen Drive In an.