Blutgruppe könnte Ansteckungsrisiko erhöhen

Könnte das Risiko einer Ansteckung mit Coid-19 mit der eigenen Blutgruppe zu tun haben? Eine Studie versucht in Ansätzen darüber aufzuklären.

Eine neue Studie aus China bietet Hinweise darauf, dass die Blutgruppe ein Einflussfaktor für eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus sein könnte.So könnte das Risiko bei Personen mit einer bestimmten Blutgruppe höher sein als bei anderen. Die Daten erheben die Forscher von chinesischen Patienten-Akten.Unter 2.13 Patienten aus drei Krankenhäusern in Wuhan und Shenzhen, bei denen eine Coronavirus-Ansteckung nachgewiesen wurde, analysierten Forscher, welche Blutgruppen am häufigsten vertreten waren.So sah die Blutgruppenverteilung von Patienten nach einer Coronavirus-Ansteckung aus:Blutgruppe A: 37.75 %Blutgruppe B: 26.42 %Blutgruppe AB: 10.03 %Blutgruppe 0: 25.80 %Nun könnte man daraus ein höheres Ansteckungsrisiko der Blutgruppe interpretieren. In China gibt es immerhin im globalen Vergleich ein erhöhtes Vorkommen der Blutgruppe 0 in der Bevölkerung. "Die Ergebnisse sind sehr vorläufig, aber es ist biologisch plausibel, dass verschiedene Blutgruppen in ihrer Anfälligkeit für Covid-19 variieren", zitiert Forbes Dr. Dr. William A. Petri, Jr., M.D., Ph.D. der Universität von Virginia.Sollte es einen Zusammenhang geben, könnte der zusätzliche Zucker auf der Oberfläche der Zellen von Personen mit der Blutgruppe A eine Rolle spielen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Aussagegehalt jedoch noch zu gering. Andere Experten betonen, dass die Studie bei 2.000 Personen im Vergleichz zu den bisher weltweit erkrankten 393.000 Personen nicht repräsentativ wäre. Es braucht demnach weitere Analysen mit einer größeren Stichprobe.