Blutspender fahren jetzt gratis mit Uber

Dringend nötige Komponentenspender werden bis Ende Juni in Wien kostenlos zum Roten Kreuz und zurück befördert.

Auch in der Corona-Krise, wenn alle nach Möglichkeit zu Hause bleiben sollen, werden weiterhin genug Blutspenden benötigt. Um dabei zu helfen, die Reserve an lebenswichtigen Blutkonserven aufrecht zu erhalten, bringt der Fahrtendienst Uber Spender bis Ende Juni in Wien kostenlos in die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in der Wiedner Hauptstraße und wieder retour.KomponentenspenderInnen spenden gezielt Blutbestandteile,etwa Blutplättchen für besonders schwer erkrankte Menschen. Ohne diese speziellen Blutprodukte können Therapien und Intensivbehandlungen nicht fortgeführt werden, die für die größtmögliche Überlebenschance notwendig sind.Ursula Kreil, stellvertretende Medizinische Leiterin der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland: "Bei der Komponentenspende wird der jeweilige Blutbestandteil entnommen, den meist schwerstkranke Patientinnen und Patienten am nötigsten brauchen, zum Beispiel im Rahmen einer Intensivbehandlung von bösartigen Tumoren. Diese Blutkomponenten haben jedoch nur eine Haltbarkeit von einer Woche. Daher ist es auch in Zeiten der Corona-Krise oftmals unaufschiebbar, dass unsere Komponentenspender regelmäßig in die Blutspendezentrale zum Spenden kommen können."Mit einem speziellen Gutscheincode sind ab sofort alle Fahrten für diesen Personenkreis kostenlos. Martin Essl, Chef von Uber Österreich: "Als Unternehmen mit Sitz in Wien ist es uns besonders wichtig, direkt vor Ort einen Beitrag in dieser herausfordernden Zeit zu leisten."Alle Personen, die an der Aktion teilnehmen können, werden direkt von der Blutspendezentrale über den Shuttle-Service informiert. Alle Mietwagenpartner von Uber bekommen für jede Fahrt den regulären Fahrpreis. Die Fahrer tragen einen Mund-Nasen-Schutz.