BMW gibt mit Concept 4 Ausblick auf neuen 4er

Auf der IAA hat BMW mit dem Concept 4 einen Ausblick auf die neue 4er-Reihe gegeben.

Nach der 3er-Reihe soll nächstes Jahr auch die 4er-Reihe von BMW in neuem Glanz erscheinen. Mit dem Concept 4 hat BMW jetzt einen Ausblick auf die neue Generation gegeben.Wie schon beim 7er hat man es allerdings auch beim Concept 4 wieder etwas mit den „Nieren" übertrieben, die nun von der Motorhaubenkante bis zum unteren Ende der Frontschürze reichen.Auf jeden Fall möchte BMW, dass sich der neue 4er deutlicher von der 3er-Reihe unterscheidet, was bislang nicht der Fall war.Elegant wirkt das Heck, dass einer neuen Designlinie folgt und sich deutlich von den anderen Coupé-Modellen abhebt.Zwar handelt es sich beim Concept 4 noch um ein Konzeptfahrzeug, dennoch wird sich am Weg in die Serie nicht mehr viel ändern.Stefan Gruber, autoguru.at