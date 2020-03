BMW X5 steht auf Autobahn in Flammen

Auf der Autobahn (A2) bei Leobersdorf in Richtung Wien stand gegen 15.45 Uhr ein schwarzer BMW X5 in Flammen. Die Feuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus.

Stau auf der A2 in Richtung Wien: Ein BMW X5 fing während der Fahrt plötzlich Feuer. Der Lenker konnte den SUV noch an den Pannenstreifen fahren und sich retten.Die Feuerwehr rückte aus um das in Flammen stehende Fahrzeug abzulöschen. Aufgrund des Einsatzes müssen Autofahrer mit Verzögerungen und Staubildung rechnen.