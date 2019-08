Bode Miller und seine Frau erwarten Zwillinge

Vor einem Jahr ist die 19-monatige Tochter von Ex-Skistar Bode Miller und seiner Frau bei einem tragischen Unfall ertrunken.

"Seit dem Beginn unserer Beziehung sagt Bode, ich möchte eineiige Zwillingssöhne haben, die an meinem Geburtstag geboren werden", sagt Morgan Miller in einem Interview mit dem Portal "People.com". Dieser Traum könnte nun fast gänzlich wahr werden. Denn das Paar erwartet tatsächlich zwei Söhne. Es sind eineiige Zwillinge. Für die beiden Eltern sei die Nachricht ein "totaler Schock" gewesen, sagt Morgan.Die Geburt der Zwillinge wird im November erwartet, rund einen Monat nach Bode Millers eigenem Geburtstag. Bode (41) und seine Frau Morgan (32) sind bereits Eltern des 10-monatigen Easton Vaughn Rek und dem vierjährigen Sohn Nash Skan. Bode hat zudem noch einen weiteren sechsjährigen Sohn und eine elfjährige Tochter.Erst im vergangenen Jahr war Emeline Grier, die 19-monatige Tochter von Bode und Morgan, bei einem tragischen Unfall ertrunken . Sie war bei einer Party in den Pool gefallen. Zu dieser Zeit war Morgan bereits schwanger mit Easton.(vro)