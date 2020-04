Bombendrohung – Polizei evakuiert Hofburg

Der Ballhausplatz musste nach einer Bombendrohung von der Wiener Polizei großräumig abgesperrt werden. Die Hofburg muss evakuiert werden.

Hofburg nach Bombenalarm evakuiert

Seit kurz nach 15 Uhr läuft auf dem Wiener Ballhausplatz ein Großeinsatz der Wiener Polizei. Das Areal musste im Bereich der Hofburg großräumig abgesperrt werden, Polizei, Feuerwehr und Rettung sind vor Ort. Auch drei auf Sprengstoff spezialisierte Spürhunde sind im Einsatz.Wie die Wiener Polizei auf-Anfrage erklärte, musste das altehrwürdige Gebäude, in dem sich auch die Präsidentschaftskanzlei befinden, vollständig evakuiert und nach einer möglichen Bombe durchsucht werden.Zuvor war eine entsprechende Drohung per Email eingegangen.Erst am gestrigen Dienstag hatte es einen riesigen Polizeieinsatz am Ballhausplatz wegen eines Macheten-Mannes gegeben. Der 33-jährige Niederösterreicher konnte am Weg ins Ausweichquartier des Parlaments festgenommen werden.