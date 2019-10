Bombendrohung bei Rap-Konzert von Mero: Abbruch

Als der 19-Jährige in Ludwigsburg auf die Bühne ging, bekam die Rettungsleitstelle einen Anruf. Die Halle wurde umgehend geräumt.

"Sowas ist kein Scherz"

Mero ist gerade einmal 19 Jahre alt. Dennoch hat er bereits eine beachtliche Fanbase hinter sich und unzählig viele Rekorde gebrochen. Seine Debüt-Singles landeten ohne weiteres an der Spitze der Charts. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Ebenso sein erstes Album "Ya Hero Ya Mero".Aktuell muss sich der Rapper aber auch mit den unschönen Seiten des Erfolges plagen. Seit längerer Zeit wird ihm Manipulation bei Streaming- und Klickzahlen vorgeworfen. Und nun musste auch noch ein Konzert abgebrochen werden.Am Donnerstag sollte der 19-Jährige in der ausverkauften MHP-Arena in Ludwigsburg auftreten. Vor der Bühne warteten 4.500 Fans auf den Auftritt des Shootingstars. Als dieser auf die Bühne kam, ging bei der Rettungsleitstelle ein Anruf ein. Ein bislang Unbekannter drohte mit einer Bombe beim Konzert.Es hätte zwar keine "ernste Bedrohungssituation" gegeben, jedoch beschloss man in Absprache mit dem Veranstalter das Konzert abzubrechen. "Als Scherz kann man so etwas sicher nicht bezeichnen", sagte ein Polizeisprecher.Nachdem die Halle geräumt wurde, durchsuchten Beamte und Polizeihunde den Saal. Es wurden jedoch keine verdächtigen Gegenstände gefunden.