Priyanka Chopra wäre gerne "Mrs. Bond"

Die indische Aktrice Priyanka Chopra wünscht sich eine weibliche Bond-Agentin.

Diskussionen über einen weiblichen Bond gibt es schon länger. Auch die indische Schauspielerin Priyanka Chopra würde sich über eine 007-Agentin freuen. "Ich denke, es wäre wunderbar, wenn es einen weiblichen Bond gäbe. Egal, ob ich es wäre oder jemand anderer, es wäre etwas, was ich liebend gerne sehen würde", meinte sie im Interview mit "Metro".Auf die Frage, welche Schauspielerin sie in dieser Rolle sehen möchte, meinte sie: "Ich! Aber ich weiß nicht, ich wäre einfach sehr froh, wenn es einmal eine Frau wäre. Es ist definitiv an der Zeit", so die Aktrice.Der nächste James-Bond-Film "No Time to Die" startet im April 2020 im Kino. Vor kurzem wurde das erste Plakat des neuen James-Bond-Films "No Time to Die" enthüllt.