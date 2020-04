Boris Johnson auf Intensivstation verlegt

Der am Coronavirus erkrankte britische Premierminister Boris Johnson wurde auf die Intensivstation verlegt.

Sorge um den britischen Premierminister Boris Johnson. Bereits am Sonntag musste der britische Regierungschef, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Nun dürfte sich sein Gesundheitszustand verschlechtert haben. Denn wie der britische Sender BBC am Montag vermeldete, musste Johnson nun auf die Intensivstation verlegt werden.Noch gestern twitterte Johnson, dass er sich gut fühle. Zuletzt hat es geheißen, dass er auch die Regierungsgeschäfte fortführen könne. Gerüchte wonach Johnson beatmet werden müsste, wollte sein Sprecher am Montag nicht kommentieren. Der 55-jährige Johnson wird im St. Thomas' Hospital nahe dem Londoner Parlament behandelt. Außenminister Dominic Raab übernehme stellvertretend die Geschäfte, wo es nötig sei.