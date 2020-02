Boris Johnson erntet Shitstorm wegen Teebeutel

"Brexit-Boris" hat sich in Großbritannien ja schon einiges erlaubt. Doch ausgerechnet ein Teebeutel bringt die Briten zum Kochen.

Der britische Premierminister Boris Johnson sorgte in den letzten Jahren, insbesondere wegen des Brexit-Dramas, immer wieder für Negativschlagzeilen. Am 12. Dezember finden dazu auch Neuwahlen statt ("Heute.at" hat berichtet) Doch ausgerechnet die Zubereitung einer Tasse Schwarztee hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht und in England einen riesigen Shitstorm ausgelöst.