Box-Legende Klitschko wirbt mit Video für Kurz

Schlagkräftige Unterstützung für ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Der ehemalige Profiboxer Vitali Klitschko spricht sich für den Ex-Kanzler aus.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz erhält Unterstützung im Wahlkampf aus der Ukraine: Vitali Klitschko, Ex-Profiboxer und Bürgermeister von Kiew, hat ein Video aufgenommen, in dem er den Ex-Bundeskanzler lobt."Lieber Sebastian, vor eineinhalb Jahren haben die Menschen dich gewählt", so Klitschko. "Und jedes Mal wenn ich nach Österreich in den Urlaub fahre, erlebe ich die große Unterstützung für dich als Person und für deine tolle Arbeit. Du wirst dich zurück kämpfen!"Die Box-Legende stehe immer an Kurz' Seite und sei sich sicher, dass er im Herbst wieder Österreichs Kanzler sein werde.Kurz und Klitschko hatten sich bereits früher gegenseitig unterstützt. In diesem Jahr kam der Ex-Champ etwa auch zum politischen Aschermittwoch der ÖVP in Klagenfurt (red)