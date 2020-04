Brad Pitt hält Rede als Corona-Arzt

Hollywood-Star Brad Pitt schlüpfte für "Saturday Night Live" in die Rolle des Mediziners Dr. Anthony Fauci und klärt die Bevölkerung über Corona auf.

Pitt nimmt Trump auf die Schaufel

"Danke an alle, die an vorderster Front kämpfen"

Kaum eine Pressekonferenz des US-Präsidenten zur Corona-Krise, bei der der 79-jährige Arzt Anthony Fauci nicht in der Nähe des Podiums ist: Der Mediziner berät Donald Trump schon seit Anfang der 1980er Jahre. Nun wurde der Virologe von keinem geringeren als Superstar Brad Pitt gespielt.Für einen Clip der Show "Saturday Night Live" schlüpfte der Hollywood-Schauspieler am Wochenende in einen Anzug, setzte sich Brille und Perücke auf und nahm zu Hause an seinem Schreibtisch Platz. In dem Video beruft sich Pitt alias Dr. Fauci auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump.So behauptete dieser, dass die USA "relativ bald" eine Impfung gegen das Virus haben werde. "Relativ bald ist eine interessante Formulierung. Wenn ihr einem Freund sagen würdet, ihr kommt relativ bald vorbei und dann 1,5 Jahre später auftaucht ist euer Freund wahrscheinlich relativ angefressen", erklärt Pitt.Weiter witzelt der "Once Upon a Time in Hollywood"-Darsteller: "Wenn Trump sagt, jeder kommt leicht an einen Corona-Test, meint er damit, dass eigentlich fast niemand an einen Corona-Test kommt." Zum Schluss erklärt der falsche Dr. Fauci: "Es gibt ein Gerücht, dass Donald Trump mich feuern will. Aber bis dahin werde ich euch mit Fakten versorgen."Dann wurde der 56-Jährige plötzlich ernst: Nach seiner Interpretation von Dr. Fauci zog sich Pitt die Perücke vom Kopf, setzt die Brille ab und erklärte: "An den echten Dr. Fauci: Danke für Ihre Ruhe und ihre Klarheit in dieser nervenaufreibenden Zeit. Mein Dank gilt auch dem medizinischen Personal und allen, die an vorderster Front kämpfen."Erst unlängst hat Pitt in der Show von Schauspieler John Krasinski sein Talent als neuer Wettersprecher unter Beweis gestellt - seht HIER