Brad Pitt findet Kanyes Gottesdienst "wunderbar"

Hollywood-Star Brad Pitt sprach in einem Interview über den Gottesdienst von Kanye West.

Jeden Sonntag hält US-Rapper Kanye West seinen eigenen Gottesdienst. Neben dem Kardashian-Clan schauen auch immer wieder berühmte Musiker oder Schauspieler vorbei, zuletzt auch Hollywood-Star Brad Pitt. Ein Instagram-Video seines Besuchs kursierte vor Kurzem in den sozialen Netzwerken ( heute.at berichtete ).Gegenüber "Entertainment Tonight" verriet er, dass er die Feier dort "wirklich wunderbar" findet. "Ich glaube, er hat dort etwas ganz Besonderes gemacht. Es ist eine reine Feier des Lebens und der Menschen", fügte er noch hinzu.Laut Kendall Jenner habe Brad Pitt schon oft an der Zeremonie teilgenommen. In der "Jimmy Fallon Show" verriet sie erst vor Kurzem, dass sie total nervös gewesen sei, als sie ihn dort sah: "Ich hatte ihn erst gerade in 'Once Upon a Time in Hollywood gesehen und es war soo gut. Er schaut mit dem Alter einfach immer besser aus. Ich musste aber gehen. Ich weiß nicht, ich liebe ihn einfach so sehr. Ich musste gehen, ich war einfach so nervös."