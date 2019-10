Brand auf Hof mit Pool-Wasser gelöscht

In Krenglbach bei Wels geriet ein Bauernhof in Brand. Um das Feuer löschen zu können, musste der Pool der Bauernfamilie angezapft werden. Auch Tiere wurden gerettet.

Familie konnte sich retten

Schadenssumme: mehrere hundert tausend Euro

Großbrand auf einem Bauernhof in Krenglbach (Bez. Wels-Land) Donnerstagfrüh. Um 7 Uhr bemerkte die 47-jährige Hofbesitzerin Rauch. Im Bereich der Hackschnitzelheizung war es zum Brand gekommen.Die Frau alarmierte die Feuerwehr. Insgesamt neun Feuerwehren waren im Einsatz. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, standen die Hackschnitzelheizung (bzw. das Lager) und der Dachboden bereits in Vollbrand. Über mehrere Stunden bekämpften die Männer das Feuer.Da sich die Löschwasserversorgung aber schwierig gestaltete, das Wasser knapp war, musste schließlich der Pool der Familie angezapft werden, bis die Zubringerleitung gelegt war.Die Familie, die am Hof wohnt, konnte sich selbst in Sicherheit bringen, blieb unverletzt. Auch Tiere – mehrere Kühe – der Nachbarn wurden aus Sicherheitsgründen aus dem Stall gebracht.Ein Feuerwehrmann musste von der Rettung versorgt werden, er hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten.Brandursache und Schadenshöhe standen am Vormittag noch nicht fest. Der Auslöser musste durch Sachverständige erst ermittelt werden. Donnerstagnachmittag folgte dann das Ergebnis: Der Brand war im Hackschnitzellager ausgebrochen. Laut Sachverständigen ist "von einem Rückbrand aus dem Brennraum der Heizung im Heizraum durch die Förderschnecke ins angrenzende Hackschnitzellager auszugehen".Der Schaden kann mit mehreren hundert tausend Euro beziffert werden.