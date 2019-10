Brand in Entsorgungsfirma unter Kontrolle

Nach einer heftigen Gas-Explosion in einer Entsorgungsfirma in Hörsching kämpfen aktuell 17 Feuerwehren gegen die Flammen. Der Brand ist aktuell unter Kontrolle.

Immer noch sind 17 Feuerwehren bei dem Brand in einer Entsorgungsfirma in Hörsching im Einsatz. Kurz vor 12 Uhr Mittag erfolgte die erfreuliche Nachricht. "Wir haben den Brand unter Kontrolle. Aktuell gibt es noch zwei Brandherde verteilt auf zwei Hallen", so Einsatzleiter Andreas Platzer von der Feuerwehr Hörsching.Wie der Feuerwehrmann berichtet, konnte eine der drei Hallen gerettet werden. Halle 1 (darin kam es kurz nach 8 Uhr zu der Explosion) und Halle 2 sind Totalschaden. Platzer: "Diese wurden durch die Flammen völlig zerstört."Immer noch sind mehr als 200 Feuerwehrmänner vor Ort und kämpfen gegen die Flammen. Laut den Einsatzkräften wird es noch einige Stunden dauern, bis tatsächlich Brand aus gegeben werden kann.Hier noch einige Bilder des Einsatzes in Hörsching:Wie schon zuvor berichtet , forderte die Explosion drei Schwer- und sechs Leichtverletzte. Zwei Mitarbeiter mussten mit Verbrennungen in Spezialkliniken nach München (D) und Wien geflogen werden.Die genaue Ursache ist nach wie vor nicht bekannt.